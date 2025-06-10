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İzmir Aliağa’da Yangın Sürüyor

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

İzmir’in Aliağa ilçesinde tarım arazisinde yangın meydana geldi. Yangın, Yüksekköy ve Kapukaya mahalleleri arasında yer alan arazide, sabah 08.30 sularında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıktı.

HAZIRLIKLAR VE MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Yangına müdahale için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait çeşitli ekipler bölgeye yönlendirildi. Yangını söndürmek amacıyla 3 uçak, 6 helikopter, 21 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 dozer gibi araçlar alana sevk edildi. Alevlere hem havadan hem de karadan müdahale devam ediyor.

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