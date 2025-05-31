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İzmir Aliağa Ormanda Yangın Kontrol Altında

İZİMİR’DE YANGIN MÜDAHALESİ BAŞARILI OLDU

İzmir’in Aliağa ilçesinde, ormanlık bir bölgede meydana gelen yangın, hızlı bir şekilde müdahale eden ekipler sayesinde kontrol altına alındı. Horozgediği Mahallesi’nde ortaya çıkan yangının nedeni ise henüz belirlenemedi.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ GÖREVDE

Yangına Orman Genel Müdürlüğüne ait 1 uçak, 7 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 3 dozerle etkin bir müdahale gerçekleştirildi. Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışması, yangının ilerleyişinin durdurulmasında büyük bir rol oynadı ve kontrol altına alındı.

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