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İzmir-Ankara Yolunda Trafik Yoğunluğu Var

TRAFİK YOĞUNLUĞU GÖRÜLMEYE BAŞLADI

Kurban Bayramı tatili nedeniyle İzmir-Ankara kara yolunun Manisa güzergahında trafik yoğunluğu artmaya başladı. Bayram tatilini memleketlerinde ya da turistik bölgelerde geçirmek isteyenlerin yola çıkmasıyla özellikle öğle saatlerinden itibaren İzmir yönünden gelen araç sayısında belirgin bir artış yaşandı.

DENETİMLER ARTTI

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu İzmir-Ankara güzergahında trafik akışının sağlıklı devam etmesi için polis, jandarma ve Karayolları ekipleri bölgede denetimlerini artırdı. Olası kazaların önüne geçebilmek amacıyla çeşitli noktalarda uygulama noktaları kuran ekipler, sürücülere emniyet kemeri takmaları, hız ve hatalı sollamadan kaçınmaları konusunda uyarılarda bulundu. Bayram süresince kara yolundaki trafik denetimlerinin devam edeceği bildirildi.

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