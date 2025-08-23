İzmir Arkeoloji Müzesi Yenilendi

YENİ TEŞHİR ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün sağladığı ödenekle, İzmir Arkeoloji Müzesi’nde yoğun bir çalışma dönemi başladı. Müzenin küçük eserler ve taş eserler salonlarında kapsamlı bir teşhir yenileme çalışması gerçekleştirildi. 1790 metrekarelik alanı kaplayan salonların uzun zamandır değişmeyen ve oldukça eskiyen vitrinleri yenilendi, ayrıca binanın iç duvarlarının boyaları da tazelendi. Uzun süredir sergilenen eserlerin yerini, depodan çıkarılan birçok eserle doldurma fırsatı doğdu ve toplamda 1300 eser ilk kez tarih tutkunlarının beğenisine sunuldu.

YAZ DÖNEMİNDE ORTALAMA ZİYARETÇİ SAYISI

İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Savaş Gürbüz, müzenin 1927 yılında Aya Vukla (Aziz Vukolos) Kilisesi’nde faaliyete geçtiğini ve 1984 yılından itibaren Konak’taki binasında hizmet vermeye başladığını ifade etti. Müzenin merkezi konumu nedeniyle yaz aylarında ortalama ayda 2 bin ziyaretçi ağırladıklarını belirten Gürbüz, “Müzemizde 35 yıldır aynı teşhir düzeni bulunuyordu. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın gönderdiği ödenekle 1790 metrekare alanda, 12 vitrinde uzman ekiplerimizle yenileme çalışmalarına başladık. Haziran ayında başlanan çalışmalar, ağustos ayıyla birlikte tamamlandı. Bakanlığımıza ait Kültür Sanat Fabrikası’nda taşınan birçok eserimiz nedeniyle, İzmir Arkeoloji Müzesi’nde de güncellemeler yapmak gerekti” dedi.

ROMA DÖNEMİ’NDEN ÖNEMLİ BİR EŞYA

Müze Müdürü Gürbüz, sergilenen birçok eser arasında yer alan ve Roma Dönemi’ne ait, parmağında yüzük taşıyan bronz bir kolun da ilk kez ziyaretçiye sunulduğunu aktardı. Gürbüz, “Foça’da denizden bulunmuş bir eserdir. 1980 yılında müzemize getirilmişti. Restorasyon çalışması yapıldıktan sonra teşhire hazırlandı. 45 yıl sonra bu bronz kol sergiye alındı. Bu eserin önemli bir yöneticiye ait olabileceği düşünülüyor. Ancak başı olmadığı için kime ait olduğu tespit edilemiyor. Yaklaşık 2 bin yıllık bir eser olan bu kolun parmağında bir yüzük var” şeklinde konuştu. Ziyaretçilere seslenen Gürbüz, “Kısa bir süre içinde tamamladığımız yeni teşhirimizle ilgili herkesi müzemize bekliyoruz” diyerek, davette bulundu.