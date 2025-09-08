İzmir Balçova’da Gözaltı Sayısı 6

İzmir’in Balçova İlçesindeki saldırıda gözaltı sayısı arttı. Saldırganla bağlantısı bulunan bir İran vatandaşı, İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yakalandı. Balçova’da gerçekleşen ve 2 polisin hayatını kaybettiği, 2 polisin yaralandığı saldırı ile ilgili yürütülen soruşturmada, 16 yaşındaki saldırgan E.B. ile bağlantılı olduğu belirlenen 32 yaşındaki Khaleg Nooriborojerdi yakalandı. Bu gelişmeyle birlikte gözaltı sayısı 6’ya ulaştı. Önceki gözaltılar arasında saldırganın babası N.B., annesi A.B. ve iki arkadaşı da bulunuyor.

CENAZE TÖRENİ YARIN

Saldırıda hayatını kaybeden polisler için Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camiinde yarın cenaze töreni düzenlenecek. Tören, öğle namazının ardından gerçekleştirilecek. 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir’in cenazesi Bornova Işıkkent Polis Şehitliğine, Şehit Polis Memuru Hasan Akın’ının cenazesi ise Urla ilçesi Kuşçular Mahallesi Ova Mezarlığına defnedilecek.