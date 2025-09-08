İzmir Balçova’da Polis Merkezine Saldırı

İZMİR’DE SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

İzmir’in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi’ne yönelik bir silahlı saldırı düzenlendi. Bu olay sonucunda iki polis şehit oldu ve bir diğer polis ağır yaralandı. Yaralı polisin durumunun kritik olduğu belirtildi. Saldırının 16 yaşındaki birkişi tarafından pompalı tüfek ile gerçekleştirildiği bildirildi. İzmir Valisi Süleyman Elban, saldırganın karakolun bulunduğu sokakta yaşadığını ve daha önce herhangi bir suç kaydının bulunmadığını açıkladı. Yaralı olarak yakalanan saldırgan, Alsancak Devlet Hastanesi’ne sevk edildi ancak burada hayatını kaybetti. Saldırıda 1. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın şehit oldu. Diğer yaralı polis memuru Ömer Amila, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayrıca, iki polis memurunun yanı sıra bazı yaralıların da olduğu ifade edildi. Olay sırasında çevrede bulunan vatandaşlar panik halinde kaçıştı. Çatışma sesleri üzerine güvenlik güçleri hızlıca karakolu güvenlik çemberine aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi de, saldırı nedeniyle 9 Eylül akşamı düzenlenecek resepsiyonu iptal etti.

VALİ’DEN AÇIKLAMALAR

İzmir Valisi Süleyman Elban, saldırganın karakol çevresindeki bir evde oturduğunu belirtti. Elban, “Bir suç kaydı ya da daha önce bir suç nedeniyle gözaltına alınmışlığı yok” şeklinde konuştu. Vali Elban, saldırının 16 yaşındaki lise 3 öğrencisi tarafından gerçekleştirildiğini söyleyerek, “Nöbet kulübesindeki polis memuru açılan ilk ateşte şehit oldu. Karakolun bulunduğu binadaki lojmanda yaşayan bir polis başmüfettişi de çatışmada şehit düştü” ifadelerini kullandı. Ayrıca, bir vatandaşın da elinden hafif yaralandığını bildirdi. Saldırgan, yaralı olarak ele geçirilip, hastaneye götürüldü ve olay çok yönlü olarak araştırılmakta. Gazetecilerin sorusu üzerine Elban, “Karakoza herhangi bir şikayet yapılmamış” yanıtını verdi. Elban, saldırganın babasının 10 yıl önce aldığı tüfeği kullandığını da ekledi.

BİLDİRİM VE TARTIŞMALAR

İçişleri Bakanlığı, saldırganın hastanede öldüğüne dair çıkan haberleri yalanladı. Bakanlık, “Olayla ilgili medyada dolaşan bilgiler doğru değildir” açıklaması yaptı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Milletimizin başı sağ olsun. İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi’ne yönelik gerçekleştirilen bu menfur saldırıda, 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Muhsin Aydemir ile polis memurumuz Hasan Akın şehit oldu” ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2 başsavcı vekili ve 6 savcının görevlendirildiğini aktardı.

SİYASİ TEPKİLER VE TAZİYELER

CHP lideri Özgür Özel de sosyal medya üzerinden taziye mesajı paylaştı ve “Şehit olan iki kahraman polisimize Allah’tan rahmet, yaralı polisimize acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun” dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise saldırıyı kınayarak, şehit olan polisler için Allah’tan rahmet diledi ve tüm yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.