İzmir Banliyö Sistemi’nde Değişiklikler Yapıldı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLANTISI

İzmir Büyükşehir Belediyesi ağustos ayı olağan meclis toplantısının üçüncü birleşiminde, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ile belediyenin yüzde 50 ortak olduğu İzmir Banliyö Sistemi’nde (İZBAN) 90 dakika aktarma ve Halk Taşıt uygulamalarının kaldırılmasına yönelik madde kabul edildi. Ayrıca, 1 Eylül’den itibaren şehir içi toplu ulaşıma zam kararı alındı. Bu karar doğrultusunda, tam biniş ücreti 25 TL’den 30 TL’ye, öğrenci ücreti 10 TL’den 15 TL’ye çıkarıldı. Öğretmen binişi 17,72 TL’den 20 TL’ye, 60 yaş üstü biniş ücreti de 20 TL’den 25 TL’ye yükseltildi. Aylık öğrenci abonman kontör ücreti ise 4,80 TL’den 6,34 TL’ye yükseltildi. 90 dakika uygulaması ise değişmedi ve ilk binişten sonraki 90 dakika içinde yapılan aktarmalar ücretsiz kalmaya devam ediyor.

YENİ DÜZENLEMELER HAKKINDA

Yeni düzenlemeye göre; İzmirim Kart, İZBAN yeni bir sistem kurana kadar geçerli olacak. Yolcular, yalnızca belirtilen ayrıcalıklardan faydalanamayacak. Diğer ulaşım araçlarında ise mevcut sistemin devam edeceği ifade ediliyor. Öte yandan, Halk Taşıt uygulaması da İZBAN dışındaki ulaşım sistemlerinde sürmeye devam ediyor. Karara göre, her gün 05.00-07.00 ve 19.00-20.00 saatleri arasında, biniş ücretinin yüzde 50 indirimli olarak uygulanması sürecek. Bu saatlerde yeni tarife ile tam biniş 15 TL, öğrenci 7,5 TL, öğretmen 10 TL, 60 yaş üstü biniş ücreti ise 12,5 TL olacak.