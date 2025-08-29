İzmir Barosu, Barışı Hakkımız Olarak Vurguladı

İZMİR EMEK VE DEMOKRASİ GÜÇLERİ AÇIKLAMASI

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Eğitim-Sen İzmir 1 No’lu Şube binasında toplanarak bir basın açıklaması yaptı. İzmir Barosu Başkanı Avukat Sefa Yılmaz, “Barış bir lütuf değil, en temel insan hakkıdır” diye belirtti. Yılmaz, açıklamasında barış, demokrasi ve halkların birlikte yaşama hakkına vurgu yaptı.

BARİŞIN GEREKLİLİĞİNE DİKKAT

Avukat Sefa Yılmaz, “1 Eylül, bugün tüm dünyada barışın ve ortak yaşamın günü olarak anılmaktadır. Aradan onlarca yıl geçmesine rağmen savaşların, işgallerin ve çatışmaların sürmesi, barışa duyulan ihtiyacın yalnızca geçmişe ait değil, günümüzün en yakıcı gerçeği olduğunu bir kez daha göstermiştir” ifadelerini kullandı. Halkların, savaş politikalarının ağır bedellerini ödediğini söyleyen Yılmaz, barışın evrensel bir hak olduğunu ve bu hakkın hayata geçirilebilmesi için eşitlik, özgürlük ve adaletin sağlanması gerektiğini vurguladı.

MİTİNG VE KONSER DAVETİ

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, halkların kardeşliğini ve barışı savunmak amacıyla tüm İzmirlileri 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde gerçekleştirecekleri mitinge ve ardından düzenlenecek Bajar konserine davet etti. Yılmaz, Bajar’ın bu özel günde barış şarkılarını farklı dillerde söyleyerek kardeşlik ve ortak yaşam iradesini sahneye taşıyacağını belirtti.

BARIŞ TANIMI VE MÜCADELE GEREKLİLİĞİ

Yılmaz, “İhtiyacımız olan en önemli şey barış, gerçekten barış. Ama barış sadece savaşmamak ya da savaşın son bulması anlamında değil” dedi. Barışın, kadının, çocuğun, doğanın ve özgürlüklerin olduğu bir alan olduğunu ifade eden Yılmaz, “Bir anma günü olması gereken 1 Eylül, kurtuluş günü olmalıdır” şeklinde konuştu. Aynı zamanda, Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal bir devlet olamaması ve yaşanan sorunlara da dikkat çekerek, bu konuların barış mücadelesinde göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.