İzmir Barosu, CHP’ye Destek Verdi

İZMİR BAROSU’NDAN AÇIKLAMA

İzmir Barosu Başkanlığı, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen yönetimin tedbiren uzaklaştırılmasına dair yazılı bir açıklama yaptı. Baro, “Açıkça Anayasa’ya, Siyasi Partiler Kanunu’na, hukuka ve demokrasiye aykırı olan bu ‘tedbir’ kararı, ayrıca görevsiz bir mahkeme tarafından verildiğinden yok hükmündedir” dedi. Baro, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin CHP Kongresi’nde başkan seçilen Özgür Çelik ve yönetiminin göreve son vermekle birlikte İl Başkanlığı’na geçici bir yönetim kurulu atanmasına tepki gösterdi.

DEMOCRASİYİ SAVUNMA TALEBİ

Baro Başkanlığı’nın “Demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz” başlıklı açıklamasında, “CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde başkan olarak seçilen Özgür Çelik ve yönetiminin, mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılması ve İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanması, demokrasi ve hukuk açısından kabul edilebilir bir yönü yoktur” ifadelerine yer verildi. Ayrıca, hakimlerin seçim sonuçlarını etkileyebilecek bir usulsüzlük veya kanuna aykırı bir durum olmadıkça, ilgili parti teşkilatına kayyum atanmasının mümkün olmadığını vurguladı.

HUKUKİ ÇERÇEVE VE SAVUNMA

Açıklamada, “Açıkça Anayasa’ya, Siyasi Partiler Kanunu’na, hukuka ve demokrasiye aykırı olan bu ‘tedbir’ kararı, ayrıca görevsiz bir mahkeme tarafından verildiğinden yok hükmündedir” denildi. Siyasi Partiler Kanunu’nun 21. maddesine atıfta bulunarak, herhangi bir asliye hukuk mahkemesinin benzer bir karar vermesinin hukuken mümkün olmadığını belirtti. Bu bağlamda, parti kongrelerinin ilçe seçim kurulu hakimi gözetiminde yapıldığını ve alınan kararların yalnızca Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilebileceğini belirtti. Baro, “Demokrasinin, halk ve delege iradesinin ortadan kaldırılmasına yönelik; kanuna ve usule aykırı böylesi kararlara karşı demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz” vurgusunu yaptı.