İzmir Başsavcılığı, Gıda Zehirlenmesi İddialarını Reddetti

İDDİALAR YALANLANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, adliye yemekhanesinde yaşanan rahatsızlıklarla ilgili gıda zehirlenmesi iddialarını kesin bir dille yalanladı. Başsavcılığın açıklamasında, “İzmir Adliyesi’nde gıda zehirlenmesi şüphesi” konusuna dair bilgiler verildi. Salı günü adliye yemekhanesinde toplamda 780 kişinin yemek yediği belirtilirken, bir gün sonra 58 kişinin rahatsızlık nedeniyle adliye tabipliğine başvurduğu ifade edildi.

RAHATSIZLIK GÖSTERENLERİN DURUMU

Açıklamada, 58 kişiden 35’inin adliye yemekhanesinde yemek yediği, 23’ünün ise yemediği vurgulandı. Adliye tabipliğinden hastaneye sevk edilen 7 personelin tetkik ve tahlillerinin sonucunda gıda zehirlenmesine dair bir bulguya rastlanmadığı kaydedildi. Ayrıca, doğrudan sağlık kuruluşlarına başvuran 11 personelde de benzer şekilde bir bulguya ulaşılamadığı belirtildi.

SÜREKLİ DENETİM ALTINDA

Başsavcılığın açıklamasında, “Adliyemiz yemekhanesinin depoları, mutfağı ve servis salonları başta olmak üzere su, yiyecek ve içecek sunulan tüm birimleri, İl Sağlık Müdürlüğü ve Konak İlçe Tarım Müdürlüğü görevlilerince düzenli olarak değerlendiriliyor. Günlük olarak alınan numuneler ile ilgili tüm analizler düzenli olarak yapılıyor.” denildi. Yapılan değerlendirmelerde ve numune analizlerinde herhangi bir olumsuz durumun tespit edilmediği vurgulandı. Salı günü mutfak ve çay ocaklarında da gerekli değerlendirmelerin titizlikle yapıldığı belirtildi.

NOROVİRÜS BULGUSU

Açıklamada, sağlık kuruluşlarına başvuran personelden alınan örneklerde norovirüs tespit edildiği de ifade edildi.