İzmir Başsavcılığı ve Üniversitelerden İş Birliği

İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi ile denetimli serbestlik hizmetleri alanında ayrı ayrı iş birliği protokolü imzaladı. Bu önemli protokoller, suç işlemiş bireylerin topluma kazandırılmasına yönelik gerçekleştirilecek programlarla birlikte, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi arasında bir adım atarak denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülerin ve eski hükümlülerin topluma entegrasyonuna katkı sağlıyor.

EĞİTİM VE DESTEK PROGRAMLARI

Protokoller ile suç işleme oranlarını azaltmak ve bireylerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla eğitim, rehabilitasyon ve sosyal destek programları sunulması hedefleniyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz ile gerçekleştirdiği protokol imzaları kapsamında; yükümlülerin meslek edinmeleri, bağımlılıkla mücadele etmeleri ve sosyal sorumluluk bilinci kazanmaları için çeşitli eğitim ve iyileştirme faaliyetlerini gerçekleştirecekler. Ayrıca, çocuk yükümlülere özel çalışmalar ve denetimli serbestlik personelinin gelişimine yönelik programlar düzenlenecek. Bu çabalarla birlikte, toplumsal uyum süreçleri çeşitli sosyal-kültürel etkinliklerle desteklenecek.

KIRILGAN GRUPLARA SAĞLIK DESTEĞİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ege Üniversitesi arasında imzalanan bir diğer protokolle, kırılgan grup destek bürosuna başvuran mağdurlar ve suça sürüklenen çocukların sağlık hizmetlerine erişimini hızlandırmak amaçlanıyor. Protokol, bu bireylerin sağlık kurumlarına yönlendirilmesi için bir randevu sisteminin kurulmasını öngörüyor. Ege Üniversitesi, mağdurların ve suça sürüklenen çocukların sağlık hizmetlerine 30 gün içinde erişimini sağlayacak. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ise yönlendirilen kişilerin randevularına katılımını takip ederek, sürecin etkinliğini artıracak.