İzmir Bayraklı’da Gecekonduda Yangın Çıktı

YANGIN PANİĞİNE SEBEP OLDU

İzmir’de bir gecekonduda meydana gelen yangın, çevredeki vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kısa süre içerisinde söndürerek kontrol altına aldı.

YANGININ ÇIKIŞ SAHASI VE ZAMANLAMASI

Olay, saat 15.30 sıralarında Bayraklı ilçesi Yamanlar Mahallesi 7353/9 sokakta bir gecekonduda meydana geldi. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemiyor. Yangın nedeniyle yükselen yoğun duman, çevreyi kapladı. Gecekondunun alev aldığını gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İTFAİYE, POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını söndürdükten sonra soğutma çalışmalarına devam ediyor. Yangında herhangi bir ölü ya da yaralı olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.