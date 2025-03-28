İzmir Bayram Namazı Saati Açıklandı

İZMİR BAYRAM NAMAZI SAATİ

İzmir ilinde yaşayan vatandaşlar, bayram namazı saatinin ne zaman olduğunu öğrenmek için merak içinde. Ramazan Bayramı’nın ilk günü kılınan iki rekatlık bayram namazı öncesinde, namaza zamanında katılabilmek adına İzmir bayram namazı saati araştırılıyor. İzmir’de bayram namazı saati 07.30’dur.

BAYRAM NAMAZININ KILINIŞI

İki rekattan oluşan bayram namazı, şu adımlarla kılınıyor: İlk rekatta niyet edildikten sonra tekbir alınıyor ve eller bağlanıyor. Ardından Sübhaneke duası okunuyor. Tekrar eller kulak hizasına kaldırılarak tekbir alınıyor ve eller yanlara salınıyor. Bir kez daha tekbir alınıyor ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanıyor. İmam “Euzü besmele” çekiyor, ardından açıktan “Fatiha suresi” ile birlikte “Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur’an-ı Kerim” okunuyor. Cemaat bu esnada imamı dinliyor, rüku ve secde yapıldıktan sonra ikinci rekata geçiliyor.

İkinci rekatta imam gizlice “Besmele” çekiyor, açıktan “Fatiha suresi” ile birlikte yine “Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur’an-ı Kerim” okunuyor. Cemaat, imamı sessizce dinliyor. Tekrar, iftitah tekbiri gibi eller kulak hizasına kaldırılarak tekbir alınıyor ve eller yanlara bırakılıyor. Ardından, tekrar tekbir alınıyor ve eller yanlara salınıyor. Tekbir alınarak son kez eller yanlara salınıyor. En son 4. tekbir alınıyor fakat bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmıyor ve rükuya gidiliyor. Rüku ve secdenin ardından oturuluyor, “Tahiyyat, Salli-Barik duaları” okunuyor ve önce sağa, sonra sola selam verilerek namaz sonlanıyor. Müezzinin refakatinde cemaat, üç defa tekbir (teşrik) getiriyor. İmam hatip daha sonra bayram hutbesini okumaya başlıyor.