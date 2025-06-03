İzmir Bayramda Sıcak Ve Güneşli

İZMİR’DE BAYRAM HAVASI MERAK KONUSU

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla, tatil hazırlıkları yapan vatandaşlar İzmir’de hava koşullarını merak ediyor. Bayram süresince yağmur olup olmayacağı, sıcaklık değerlerinin nasıl olacağı ve açık hava etkinlikleri için uygun bir hava olup olmayacağı en çok sorgulanan konular arasında. Yerel halk ile şehir dışından gelen ziyaretçiler, “Bayramda İzmir güneşli mi olacak, yoksa yağış var mı?” gibi sorularla hava tahminlerine odaklanıyor.

İZMİR BAYRAMI HAVA DURUMU ANALİZİ

2025 Kurban Bayramı boyunca İzmir’de hava koşulları gayet olumlu geçiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve diğer hava durumu kaynaklarına göre, bayram süresince sıcak ve güneşli bir atmosfer bekleniyor. İzmir’deki hava durumu tahminleri şöyle:

6 Haziran Cuma (Bayramın 1. Günü): Parçalı Bulutlu, en yüksek sıcaklık 33°C, en düşük 21°C.

7 Haziran Cumartesi (Bayramın 2. Günü): Parçalı Bulutlu, en yüksek sıcaklık 34°C, en düşük 21°C.

8 Haziran Pazar (Bayramın 3. Günü): Parçalı Bulutlu, en yüksek sıcaklık 32°C, en düşük 21°C.

9 Haziran Pazartesi (Bayramın 4. Günü): Parçalı Bulutlu, en yüksek sıcaklık 35°C, en düşük 21°C.

İzmir’de bu dönemde hava durumu, tatil planları yapanlar için oldukça elverişli görünüyor.