İzmir Belediyesi İşçileri Grevini Bitirdi

GREVI SONLANDIRAN ANLAŞMA

İzmir’deki belediye işçilerinin grevi 7. gününde sona eriyor. DİSK Genel-İş İzmir 1, 2, 3 ve 9 Nolu Şubelerde örgütlü olan 23 bin İZENERJİ, İZELMAN ve EGEŞEHİR A.Ş işçisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin dün gece sendikaya ilettiği “yüzde 30 zam” ve “yüzde 19’luk enflasyon farkı” teklifini kabul ediyor.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YAKINDA

Taraflar arasında kısa süre içinde toplu iş sözleşmesi imzalanacak. Bu gelişme, işçilerin grev sürecinin sona ermesini sağlarken, aynı zamanda belediye işçileri için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.