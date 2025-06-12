İzmir Belediyesi’nde 1030 çalışan çıkarılacak

İŞTEN ÇIKARILMA PROSEDÜRÜ BAŞLATILIYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bin 30 çalışanın işten çıkarılması için resmi prosedürü başlatıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, düzenlediği basın toplantısında “Bugün 1030 civarında çalışanla yollarımızı ayırmak için resmi prosedürü hayata geçirmeye başlıyoruz.” açıklamasında bulundu.

BELEDİYEDE ÇALIŞAN SAYISI VE GELİRLER

Eski belediye başkanı Aziz Kocaoğlu’nun görev süresinde belediyede 26 bin 500 civarında çalışanın olduğunu hatırlatan Tugay, kendisinin devir aldığında bu sayının 37 bin 700 olduğunu belirtti. Şu an belediyede toplamda 34 bin 218 personelin bulunduğunu ifade eden Tugay, aylık gelirlerinin toplamda 3 milyar 800 milyon lira olduğunu ve bunun 3,5 milyar liralık kısmının işçilere ve şirket çalışanlarına yapılacak maaş, SGK ve vergi ödemelerine gideceğini söyledi. Geri kalan miktarın ise sözleşmeli memurlara ve kadrolu işçilere ödenecek.

SÖZLEŞME GÜNDEMİ VE İSTİHDAM DURUMU

Tugay, kendisinden önceki belediye başkanının seçimden 5 gün önce Belediye İş Sendikasıyla toplu iş sözleşmesi imzaladığını hatırlatarak “Bahsedilen artışlar belediye bütçesini aşırı zorladı. Sendika temsilcilerine bu durumu düzeltilmesi için sunduk ama olumlu bir yanıt alamadık. Bu durum hakkında dava açtık.” dedi. Tugay, sendikada çalışanların en düşük maaşının 80 bin lira civarında olduğunu, bu rakamın eylül ayından itibaren 130 bin liraya ulaşacağını belirterek, “Bu durumu düzeltmezseniz, üyeleriniz olan bazı çalışanlarla yollarımızı ayırmak zorunda kalacağız.” ifadesini kullandı.

SENDİKA YÖNETİCİLERİNİN YAKINLARI ÇIKARILACAK

Cemil Tugay, son beş yıl içinde işe alınmış olan sendika yöneticilerinin yakınlarının da işten çıkarılacağını açıkladı. Bir basın mensubunun “Sendika ile anlaşma sağlanırsa işten çıkarmalar durdurulacak mı?” sorusuna ise Tugay, “Mart ayındaki artışın iptalini önerdik, o yapılmadı. Eğer sendika, ‘en düşük 130 bin liraya kadar çıkacak olan rakamları aşırı buluyoruz’ derse, toplu işten çıkarmayı düşünmeyeceğiz.” şeklinde yanıt verdi. Kendi döneminde istihdam edilen kişi sayısını soran Tugay, “1900’ün altında bir istihdamımız oldu. Onları da zorunlu ihtiyaçlardan aldık. Büro elemanı çoktu, saha elemanı azdı.” diyerek açıklama yaptı.