İzmir Belediyesi Ve Genel-İş Grevde Devam Ediyor

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GÖRÜŞMELERİ 3 SAAT SÜRDÜ

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşmesi sürecinin tıkanması ile ortaya çıkan grev, 6’ncı günde de devam ediyor. Sendika yönetimi ve İzmir Büyükşehir Belediye bürokratları, gün boyunca süren görüşmeler yaptı. Akşam saatlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile Toplu İş Sözleşmesi üzerine bir görüşme gerçekleşti. Yaklaşık 3 saat süren toplantı sonunda, bir uzlaşmaya varılamadı. Toplantı bitiminde Tugay, “Saat 12’ye geliyor. Ankara’dan döndüm. Sendika temsilcisi arkadaşlar benimle görüşmek istediklerini söylediler, görüştük. Daha önce konuştuğumuz rakamlar üzerinde anlaşmaya çalışıyoruz. İlk 6 ay için yüzde 30, ikinci altı ay yani 1 Temmuz’dan itibaren geçerli yüzde 19 artış oranı, ikinci altı ay için enflasyon oranını yüzde 17 tahmin ediyoruz ve üzerine 2 puan koyduk. Yan haklarda da işe devam primi ve rapor primi dışında diğer yan haklar geliştirilerek korundu” şeklinde konuştu.

İZMİRLİLER ANLAŞMAYA KARŞI ÇIKMAKTADIR

Tugay, “Daha önce telaffuz ettiğim rakamların daha da üzerine çıkmış olduk” diyerek, “Açıkçası artık maruz kaldığım pazarlıktan rahatsızım. Günlerdir İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ve Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik şartları anlatmaya çalışıyorum. Arkamızda da İzmir halkı ‘Belediyeyi sıkıntıya sokacak anlaşmaya imza atma’ diyor” ifadelerini kullandı. DİSK Ege Bölge Temsilcisi ve sendika yöneticileri hakkında, “Siyaset kokan laflar ediyorlar. Bu konu siyasete malzeme edilmeye çalışılıyor” diyen Tugay, kendi amacının siyaset değil, belediyeyi yönetmek olduğunu vurguladı.

PAZARLIK RAKAMLARI RİSK TAŞIYOR

Toplantıda konuşulan rakamların ödeme açısından zorluk çıkarabileceğini belirten Tugay, “Sadece 1000 TL artış yapsak 23 bin kişi için aylık 23 milyon, yıllık 276 milyon TL. 2 bin TL artış yapsak ayda 46 milyon, 12 ayda 552 milyon TL para gerekiyor. Bu para kimin parası? Bu para benim param değil, halkın parası” sözlerini kullandı. Tugay, sendikadan bekledikleri şeyin, kurum içindeki şartları ve Türkiye’nin durumunu görmeleri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni yıpratmamak olduğunu belirtti.

ANLAŞMA SAĞLANAMAZSA İLERLEME OLMAZ

Bu durumu çok dramatik bulduğunu söyleyen Tugay, “Böyle bir şey yok, burada mal alıp satmıyoruz. Belediye bütçesini en doğru, adaletli şekilde nasıl kullanırız onu konuşuyoruz. Önerdiğimiz rakamlar hiçbir sendikanın imzalamadığı rakamlar. Biz sadece değişik niyetleri olan gruplarla karşı karşıyayız” dedi. Çalışanların anlaşmaya yönelik anlayışlı bir sonuç beklediğini ifade eden Tugay, “Sonra İzmir halkının takdirine havale ediyorum. Bu anlayışla görüşmemiz mümkün değildir” diyerek konuşmasını sonlandırdı. Halil İbrahim KARABIYIK- Yağmur ÖNGÜN/ İZMİR