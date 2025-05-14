İzmir Bornova’da Denetim Yapıldı

İHBAR ÜZERİNE DENETİM YAPILDI

İzmir’in Bornova ilçesinde iki ayrı soğuk hava deposuyla ilgili gelen ihbar, Gıda ve Kontrol İl Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler, belirtilen soğuk hava depolarına yönelerek detaylı bir denetim gerçekleştirdi. Denetim sırasında ekipler, mide bulandıran manzaralarla karşılaştı. Bu depolarda son tüketim tarihi geçmiş, etiketsiz, bozulmuş ve küflenmiş peynirler bulundu.

ÜRÜNLER İMHA EDİLDİ

Gıda ve Kontrol İl Müdürlüğü, tespit edilen peynir ve peynir benzeri toplam 7 ton 12 kilogram ürünü, personeli gözetiminde katı atık tesisinde imha etti. Ayrıca, bahsedilen soğuk hava depoları hakkında da yasal işlem başlatıldı. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabında konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Bir ihbar üzerine, İzmir ili Bornova ilçesinde faaliyet gösteren iki farklı soğuk hava deposunda kontrol görevlisi ekiplerimiz tarafından denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde; son tüketim tarihi geçmiş, etiketsiz, küflenmiş, bozulmuş nitelikte güvenilir olmayan gıdalar (peynir ve peynir benzeri ürün, tereyağı, krema, lor peyniri, teleme, salça benzeri ürün, hayvansal yağ vb.) tespit edildi” denildi.

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Açıklamada ayrıca, “Ürünler muhafaza altına alındı. 5996 Sayılı Kanun kapsamında yasal işlem başlatıldı. Bu kapsamda muhafaza altına alınan peynir ve peynir benzeri ürünlerden 7.012 kg’ı, İl Müdürlüğü personeli gözetiminde 13.05.2025 tarihinde katı atık tesisinde imha edildi. Gıda güvenilirliği için denetimlerimiz aralıksız sürüyor” ifadelerine yer verildi.