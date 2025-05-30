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(İZMİR) – Bornova’da Kentsel Dönüşüm Kapsamında Kemikler Bulundu

İZMİR’DE ŞOK EDİCİ BULGU

İzmir’in Bornova ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında boşaltılan bir binanın bodrum katında, hurdacılar tarafından 3 ayrı poşet içinde insan kafatasları ve kemik parçaları ortaya çıktı. Bu durum, çevrede büyük paniğe yol açtı.

GÜVENLİK EKİPLERİ GÖREVLENDİRİLDİ

Olayın bildirildiği andan itibaren Motosikletli Yunus Timleri, Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yapılan ilk incelemeler sonrasında, elde edilen kemikler İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak çok yönlü bir soruşturma süreci başlatıldı. Yetkililer, bulunmuş olan kemiklerin kimlik tespiti için titiz bir çalışma yürütmeye hazırlanıyor. Bu şok edici olay, bölgedeki kentsel dönüşüm projelerinin güvenliği hususunda ciddi bir endişe doğuruyor.

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