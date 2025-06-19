Haberler

İzmir Bornova’da Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGIN İZLEME VE MÜDAHALE

İzmir’in Bornova ilçesinde makilik alanda meydana gelen yangın, karadan ve havadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınıyor. Zafer Mahallesi’nde çıkan yangının nedeni henüz bilinmiyor. Olayın duyulmasının ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

MÜDAHALE EKİPLERİ VE ARAÇLAR

Yangına müdahale etmek için 2 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz, 2 su ikmal aracı ve dozer kullanıldı. Ekipler, etkin bir şekilde hem havadan hem de karadan yangını kontrol altına almayı başardı.

ÖNEMLİ

Haberler

İnegöl’de Motosiklet, Otomobille Çarpıştı

İnegöl'de, bir otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Eyüp Y. (38) ağır yaralanarak hastaneye sevk edildi. Kaza Turgutalp Mahallesi'nde gerçekleşti.
Haberler

AB Üyesi Ülkelerin Dışişleri Bakanlarından Mektup

Avrupa Birliği'ne üye 9 ülke, işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimlerinden kaynaklanan ticaretin sonlandırılması için AB Komisyonu'ndan öneri geliştirmesini istedi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.