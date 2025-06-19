İzmir Bornova’da Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGIN İZLEME VE MÜDAHALE

İzmir’in Bornova ilçesinde makilik alanda meydana gelen yangın, karadan ve havadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınıyor. Zafer Mahallesi’nde çıkan yangının nedeni henüz bilinmiyor. Olayın duyulmasının ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

MÜDAHALE EKİPLERİ VE ARAÇLAR

Yangına müdahale etmek için 2 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz, 2 su ikmal aracı ve dozer kullanıldı. Ekipler, etkin bir şekilde hem havadan hem de karadan yangını kontrol altına almayı başardı.