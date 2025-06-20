İzmir Buca’da Çöp Yığınları Birikti

ÇÖP YIĞINLARI TEPKİ TOPLUYOR

İzmir’in Buca ilçesinde grev nedeniyle toplanmayan çöpler, sokaklarda birikmeye başladı ve kötü kokulara yol açtı. Buca Belediyesinde görev yapan 1763 işçi, maaşlarını düzenli alamadıkları ve alacaklarının ödenmediği sebepleriyle iş bırakma kararı aldı. Grevden sonra bazı sokaklar çöp yığınlarıyla doldu ve kaldırımlara kadar taştığı gözlemlendi.

VATANDAŞLARIN TEPKİSİ ARTMAKTA

Biriken çöpler dolayısıyla yaşanan duruma karşı çıkan vatandaşlardan Mustafa Hacıoğlu, ilçenin farklı bölgelerinde çöplerin toplandığını belirtti. Hacıoğlu, “Madem çöpler toplanmayacaktı, biz niçin katı atık bedeli ödüyoruz? Mağdur olan biz miyiz, işçiler mi? Bu sıcakta çektiğimiz eziyete yazık değil mi?” sözleriyle durumu eleştirdi.

PARKTAKİ ÇÖPLERE DİKKAT ÇEKTİ

Mehmet Ekin, yaşadığı Akdoğan Caddesi’ndeki Sağlıklı Yaşam Parkı’ndaki biriken çöpleri vurgulayarak, “Çocuklar bu parkta oyun oynuyor ve şu anda çok çirkin bir görüntü var, rahatsızız. İşçilerin haklarını da saygılıyız. Belediye ile işçilerin arasında anlaşmanın sağlanmasını istiyoruz.” diye konuştu.