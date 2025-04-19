İzmir Buca’da Suç Örgütü Tespit Edildi

SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK OPERASYON

İzmir’in Buca ilçesinde meydana gelen silahlı saldırının ardından suç örgütünün varlığı ortaya çıktı. Asayiş Şube ekipleri, suç örgütüne yönelik olarak 3 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenledi ve bu operasyonlarda toplamda 12 kişi yakalandı. Bunlardan 9’u ise tutuklandı. Öte yandan, yurt dışındaki örgüt liderinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

OLAYIN PERDE ARKASI

Buca ilçesinde 11 Nisan tarihli silahlı saldırı, Y.S. (41) isimli şahsa düzenlendi. Olayın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Örgütlü Suçlar Bürosu yönetiminde yürütülen araştırmalar sonucunda, yurt dışında firari olan M.K. (34) adlı suç örgütü liderinin işin arkasında olduğu ve saldırının ona bağlı olarak planlandığı anlaşıldı. Ekipler, İzmir, Şırnak ve Bursa illerinde 14 Nisan’da eş zamanlı operasyon düzenledi.

YAKALANANLAR VE OLAY TARİHİ

Operasyonlar sonucunda, suç örgütü kurma, kasten öldürmeye teşebbüs, resmi belgede sahtecilik ve göçmen kaçakçılığı gibi çeşitli suçlardan toplam 12 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyet işlemlerinin ardından adli makamlara gönderilen şüphelilerden C.K. (29), Ö.I. (31), M.G.E. (31), F.Ç.Ç. (30), A.B. (50), H.E. (39), T.E. (38), V.Ö. (40) ve A.Ö. (38) tutuklandı. Diğer yandan E.E. (27), R.Ö. (18) ve O.Ö. (16) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Örgütün liderinin yurtdışında bulunması sebebiyle yakalama çalışmaları sürüyor.