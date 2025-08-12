İzmir-Buca’da Yangınla Mücadele Sürüyor

İZBAN’DA YANGIN MÜDAHALESİ DEVAM EDİYOR

İzmir’in Buca ilçesinde bir minibüste başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Olay, İzmir-Çeşme Otoyolu’nda Mustafa Kemal Mahallesi civarında meydana geldi. Şu an yangının çıkış nedeni henüz belirlenemiyor. Yangının etkisi, yol kenarındaki ormanlık alana ulaştı. İhbarlar üzerine bölgeye hızlıca müdahale için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

VATANDAŞLARDAN DESTEK ÇALIŞMALARI

Daha etkili bir müdahale için Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile birlikte vatandaşlar da yangınla mücadelenin desteklenmesi amacıyla çalışmalara katılıyor. İzmir Valisi Süleyman Elban, yangının meydana geldiği bölgeyi ziyaret etti ve yangın söndürme faaliyetlerini yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

HAVALİMANLARINDA GECİKMELER YAŞANDI

Yangının oluşturduğu yoğun duman nedeniyle görüş mesafesi düştü. Bu sebeple 14 uçağın İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan farklı yönlere yönlendirilmiş olduğu öğrenildi. Ayrıca, 8 geliş ve 19 gidiş seferinde gecikmeler yaşanıyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.