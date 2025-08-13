Haberler

İzmir Buca Yangını Kontrol Altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Buca’da meydana gelen yangının tamamen kontrol altına alındığını açıkladı. Yumaklı, sosyal medya platformu üzerinden takipçilerine yaptığı paylaşımda, “Yeşil vatanımızı gece gündüz demeden, savunmaya devam ediyoruz. İzmir Buca yangını, kahraman orman teşkilatımızın yoğun ve özverili mücadelesi sonucunda tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız aralıksız sürerken, en büyük gücümüzün yangınların çıkmasını önlemek olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum” sözlerine yer verdi.

Çerçioğlu, AK Parti’ye Geçişini Onayladı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçiş ihtimali tartışılırken, geçtiğimiz yılki bir konuşması tekrar gündeme geldi. Çerçioğlu, eski bir partili için "Hakkımı helal etmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Dışişleri Bakanı Fidan Ankara’da Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ile üst düzey Suriye yetkilileriyle önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

