İzmir Buca Yangını Kontrol Altında

İZMİR BUCA YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Buca’da meydana gelen yangının tamamen kontrol altına alındığını açıkladı. Yumaklı, sosyal medya platformu üzerinden takipçilerine yaptığı paylaşımda, “Yeşil vatanımızı gece gündüz demeden, savunmaya devam ediyoruz. İzmir Buca yangını, kahraman orman teşkilatımızın yoğun ve özverili mücadelesi sonucunda tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız aralıksız sürerken, en büyük gücümüzün yangınların çıkmasını önlemek olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum” sözlerine yer verdi.