İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde, 1030 İşçi Çıkarılıyor

İŞTEN ÇIKARMALAR BAŞLIYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde bin 30 çalışanın işten çıkarılması süreci başlıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Bugün 1030 civarında çalışanla yollarımızı ayırmak için resmi prosedürü hayata geçirmeye başlıyoruz.” şeklinde açıklamada bulundu. Tugay, basın toplantısını Egemenlik Evi Çetin Emeç Basın Salonu’nda düzenleyerek gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

BELEDİYEDEN YETKİLİ AÇIKLAMALARI

Cemil Tugay, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun görev süresinde belediyede çalışan sayısının yaklaşık 26 bin 500 olduğunu hatırlattı. Tugay, görevi devraldığında 37 bin 700 çalışan bulunduğunu, şu anda ise belediyede toplamda yaklaşık 34 bin 218 personelin yer aldığını söyledi. Aylık toplam gelirlerinin 3 milyar 800 milyon lira olduğunu belirten Tugay, bu tutarın 3,5 milyar liralık kısmının işçilere ve şirket çalışanlarına maaş, SGK ve vergi ödemeleri için harcandığını, geri kalan kısmın ise sözleşmeli memurlara ve kadrolu işçilere ödendiğini aktardı.

TALİPLERİMİZ VAR, CEVAP ALAMADIK

Belediye İş Sendikası yönetimi ile daha önce imzalanan toplu iş sözleşmesinin seçimden 5 gün önce yapıldığını hatırlatan Tugay, artışların belediye bütçesinde ciddi zorluklara yol açtığını ve bu durumu hem İzmir’deki şube başkanlarına hem de genel başkana ilettiklerini vurguladı. Tugay, “Bahsedilen artışların belediye bütçesini aşırı zorladığını, ancak olumlu yanıt alamadık. Bizden önce imzalanan artışın günün şartlarına uygun olmadığını ve güncellenmesi gerektiğini söyleyerek dava açtık.” dedi.

SENDİKA YAKINLARI DA İŞTEN ÇIKARILACAK

Cemil Tugay, beş yıl boyunca işe alınmış olan sendika yöneticileri ve onların yakınlarının da işten çıkarılacağının altını çizdi. Bir basın mensubunun sendika ile anlaşma sağlanması durumunda işten çıkarmaların durdurulup durdurulmayacağına ilişkin sorusuna Tugay, “Mart ayındaki artışın iptalini önerdik, o yapılmadı. Eylülde bir artış daha var. Eğer sendika bu artışı durdurursa, toplu işten çıkarmayı düşünmeyeceğiz.” yanıtını verdi. Kendi döneminde belediyeye alım yapılan kişi sayısının 1900’ün altında olduğunu belirten Tugay, bu alımların zorunlu ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleştiğini ifade etti.