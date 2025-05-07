İzmir Çalışanları Grev İlan Etti

GREVE GİDEN İŞÇİLERİN TALEPLERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde bir grev karmaşası yeniden ortaya çıktı. Belediyeye bağlı olan İZENERJİ, İZELMAN ve Ege Şehir Planlama çalışanlarının maaşları yalnızca 20 bin TL olarak ödendi. Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin tıkanması sonucu zor durumda kalan işçiler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası’nda bir araya gelerek Kültürpark içerisindeki belediye binasına grev ilan kararı astı.

GREVE HAZIRLIK

DISK/Genel-İş İzmir 1, 2, 3 ve 9 No’lu Şubeler temsilcisi olan 3 No’lu Şube Başkanı Serap Yılmaz, “Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde taleplerimiz hayat bulmadığı takdirde grev pankartlarımızı belediye binalarına asarak 28 Mayıs 2025 tarihinde saat 00.00 itibarıyla grev uygulamasına başlayacağımızı kamuoyuna resmen duyuruyoruz.” şeklinde konuştu. İşverenle yapılan toplantılarda, bu sürecin çözüme kavuşturulacağına dair daha önce birçok söz verildiğini belirten Yılmaz, “Geçen ay İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan ile Genel-İş’e bağlı dört şube başkanı arasında gerçekleşen görüşmede, SGK ve vergi borçlarının sona erdiği ve bundan sonra maaş ödemelerinde herhangi bir aksaklık yaşanmayacağı, bizzat işveren vekili konumundaki Ramazan Tezcan tarafından dile getirildi.” ifadelerini kullandı.

SÖZLERİN YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN BİR KONU

Yılmaz, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni yöneten isimlerin, Genel-İş Sendikası’na ve on binlerce sendika üyesine bu mağduriyeti yaşatmaya hakkı yok.” diyerek, kendilerini verdikleri sözleri yerine getirmeye ve bu mağduriyetin nasıl çözüleceğine dair açıklama yapmaya davet ettiklerini belirtti.

SABIR KALMADI

Binin üzerinde emekçinin güvencesizlik içinde çözüm beklediğini söyleyen Yılmaz, “Ne yazık ki sabrımız ve sağduyulu duruşumuz bugüne dek karşılık bulmadı. Daha önce 9 Mayıs olarak belirlediğimiz grev ilan tarihimiz, maaş ödemelerindeki sorunlar nedeniyle 7 Mayıs’a çekildi. Bu karar anayasal hakkımızdır.” dedi.

HİZMETLERDE AKSAKLIK YAŞANIYOR

Konak Belediyesi çalışanlarının greve başlamasıyla birlikte hizmetlerde aksaklıklar görülmeye başlandı. Konak ilçesinde bazı mahallelerde çöp toplanamadı ve cadde ile sokaklarda çöp birikintileri oluştu. Bu durum, vatandaşların tepkisini çekiyor.