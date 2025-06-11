İzmir Çeşme Açıklarında 23 Göçmen Yakalandı

ÇEŞME AÇIKLARINDA DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI
İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında, 5’i çocuk 23 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığının resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Çeşme açıklarında bir lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildiği belirtildi.
DÜZENSİZ GÖÇMENLER İŞLEMLERİNİN ARDINDAN GÖNDERİLDİ
Ekipler, durdurulan lastik bottaki 5’i çocuk toplam 23 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.