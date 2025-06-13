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İzmir Çeşme’de 47 Göçmen Kurtarıldı

ÇEŞME AÇIKLARINDA DÜZENSİZ GÖÇMENLER KURTARILDI

İzmir’in Çeşme ilçesi sahillerinde lastik bottaki 1’i çocuk 47 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığının yaptığı açıklamaya göre, Çeşme açıklarında düzensiz göçmenler taşınan lastik bot, motor arızası sebebiyle sürüklenmeye başladı ve bu nedenle yardım talebinde bulunuldu.

SURATLE MÜDAHALE EDİLDİ

Bu durum üzerine olay yerine sahil güvenlik botu gönderildi. Ekipler, lastik bottaki 47 düzensiz göçmeni, içlerinde 1 çocuk bulunarak başarılı bir şekilde kurtardı. Kurtarılan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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