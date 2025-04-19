İzmir Çeşme’de Suç Örgütü Operasyonu

ÇEŞME’DE SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON

İzmir’in Çeşme ilçesinde düzenlenen bir operasyonda polis ekipleri tarafından bir suç örgütüne yönelik önemli adımlar atıldı. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda, gözaltına alınan 4 kişi mahkeme tarafından tutuklandı. İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çeşme Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği, liderliğini S.A.’nın üstlendiği bu suç örgütünün izini sürdü.

BAŞARILI OPERASYON

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, çeşitli birimler tarafından belirlenen adreslere baskınlar düzenlendi. Bu operasyonda, Çeşme Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği, Çeşme İstihbarat Büro Amirliği ve ilçe emniyetine bağlı ekipler ile jandarma da yer aldı. Yapılan baskınlarda 3 örgüt mensubu yakalandı. Devam eden çalışmalar çerçevesinde aynı şebekeye bağlı bir diğer şüphelinin çiftlik evine de operasyon düzenlendi.

YAKALANAN ŞÜPHELİLER VE ELE GEÇİRİLENLER

Operasyon kapsamında toplamda 4 şüpheli gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda ise 4 adet tabanca, 1 tüfek ve bir adet kuru sıkı tabanca bulundu. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Suç örgütünün lideri S.A.’nın yurt dışında bulunduğu ve yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.