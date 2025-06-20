İzmir Çevre Yolu’nda TIR Yangını Oluştu

İZMİR ÇEVRE YOLU’NDA YANGIN TEHLİKESİ

İzmir Çevre Yolu’nda meydana gelen TIR yangını, alevlerin ormanlık alana sıçraması ile ciddi bir tehdit oluşturuyor. Yangına müdahale çalışmaları, hem karadan hem de havadan devam ediyor.

YANGININ DETAYLARI

Yangın, 20 Haziran Cuma günü saat 15.00 sularında İzmir Çevre Yolu üzerindeki bir TIR’da, sebebi henüz bilinmeyen bir şekilde başladı. Alevlerin hızla genişlemesi sonucunda, ormanlık alana da sıçradı. Olayın bildirilmesi üzerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 4 helikopter, 5 arazöz ve 1 su ikmal aracıyla bölgeye acil sevk edildi. Yangına, 9 dakika içerisinde ilk müdahale yapıldı ve şu anda havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor.