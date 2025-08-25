İzmir Çiğli’de Yangın, 34 Hayvan Telef

YANGIN HABERİ ÇİĞLİ’DE BÜYÜK ZARARA NEDEN OLDU

İzmir’in Çiğli ilçesinde, bir barakada meydana gelen yangında bir ev hasar gördü ve 34 küçükbaş hayvan telef oldu. Olay, İnönü Mahallesi 9231 Sokak’ta 84 yaşındaki Fatma Gelirli’nin yaşadığı barakada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıktı. Alevler kısa süre içinde barakayı sararken, bitişikteki ev ve ağıla da sıçradı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

YANGIN SONRASI YAŞANAN KAYIPLAR

Yangında baraka tamamen kullanılamaz hale gelirken, evde de hasar oluştu ve ağıldaki 34 küçükbaş hayvan telef oldu. Gelirli, muhabirlere yaptığı açıklamada, “Tavanda patlama sesi duydum. Alevlerin camlardan içeri geldiğini gördüm, köpeği kurtardım. Yangın her yeri sardı, dışarıya kaçtım. İki yavru kedim telef oldu. Her şeyim yandı, bir sandalyem bile yok. Kıyafetlerimi komşular verdi” ifadelerini kullandı.

KAYIPLARINI ANLATTI

Evi hasar gören Yavuz Güler ise olay sonrası büyük bir kayıp yaşadığını belirterek, “Can havliyle evden çıkıp ağıla koştum. Yalnızca 8 kuzumu kurtarabildim, 34 küçükbaş hayvanım yanarak can verdi. Yangın evimin yatak odasına kadar vardı. Kiracıyım, yetkililerden yardım bekliyorum” şeklinde konuştu.