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İzmir’de 1 Nisan Su Kesinti Duyurusu

İZMİR’DE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE VE MAHALLELER

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), 1 Nisan tarihinde İzmir’de su kesintisi gerçekleşecek olan ilçeleri açıkladı. Bu tarih itibarıyla, belirli bölgelerde suyun akışında kesintilere neden olacak çalışmalar yapılacak. Bu detaylar doğrultusunda kesinti süresi ve sebebi de açıklandı.

KESİNTİ SÜRESİ VE NEDENLERİ

İzmir’de su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahallelerin listeleme işlemi yapıldı. Kesinti süreleri ile birlikte nedenleri de açıklanarak kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlandı. Bu bilgilere ulaşarak hangi bölgelerde su akışının ne zaman duracağını öğrenmek mümkün oluyor.

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