İzmir’de 10’u Çocuk 23 Göçmen Kurtarıldı

İZMİR’DE DÜZENSİZ GÖÇMENLERİN KURTARILMASI

Seferihisar ilçesinde, açık denizde bulunan lastik bottaki düzensiz göçmenler kurtarıldı. Yapılan açıklamaya göre, ilçenin açıklarında bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi geldi. Bu bilgi üzerine, bölgeye hızlıca Sahil Güvenlik Botu yönlendirildi.

ÇOCUKLAR DA KURTARILDI

Ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen lastik bottaki 23 düzensiz göçmeni kurtardı. Bu kişilerin arasında 10 çocuk bulunduğu belirtildi. Kurtarılan düzensiz göçmenler, gerekli işlemler sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Göcek Mahallesi’nde Su Hattı Yenileniyor

Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde içme suyu altyapısını güçlendirmek ve çevre temizliği sağlamak için çalışmalar sürdürülüyor. MUSKİ, 400 metrelik su hattı deplasmanını tamamladı.
Kayseri’de 38 Yıl Hapis Cezası

Kayseri'de, çeşitli suçlardan 38 yıl 8 ay hapis cezası bulunan 25 yaşındaki A.K. yakalanarak cezaevine gönderildi.

