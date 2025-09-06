Haberler

İzmir’de 102 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İZMİR’DE DÜZENSİZ GÖÇMENLERİ YAKALAMA OPERASYONLARI

İzmir’de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonda toplam 102 düzensiz göçmen yakalandı. Bu operasyonlar çerçevesinde bir göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

DÜZENSİZ GÖÇMENLERİN YAKALANMASI

4 Eylül günü saat 01.50’te dikili ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-107), hareket halindeki botu durdurarak 2’si çocuk 21 düzensiz göçmeni yakaladı. Ardından saat 02.20’de Çeşme ilçesinde Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-11) tarafından tespit edilen başka bir lastik bot, Sahil Güvenlik Botu (TCSG-35) tarafından durdurularak 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Saat 04.10’da, Çeşme ilçesinde Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi ve Kolluk Destek Timi (Alaçatı/Koldestim) tarafından karada 10 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Aynı gün saat 04.25’te Seferihisar açıklarında, Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-9) tarafından tespit edilen bir diğer lastik bot, Sahil Güvenlik Botu (KB-22) tarafından durdurularak 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmen kaçakçısı gözaltına alınırken, düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

