İzmir’de 1030 Çalışan İşten Çıkarılacak

İŞTEN ÇIKARILMALARIN RESMİ SÜRECİ BAŞLIYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde toplam bin 30 çalışanın işten çıkarılması süreci başlatılıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, konu ile ilgili olarak, “Bugün 1030 civarında çalışanla yollarımızı ayırmak için resmi prosedürü hayata geçirmeye başlıyoruz.” ifadesini kullandı. Tugay, Egemenlik Evi Çetin Emeç Basın Salonu’nda düzenlediği basın toplantısında belediyeye dair güncel konuları değerlendirdi.

BELEDİYE PERSONEL SAYISI HAKKINDA BİLGİLER

Başkan Tugay, eski belediye başkanı Aziz Kocaoğlu’nun görevden ayrıldığında belediyede yaklaşık 26 bin 500 personelin bulunduğunu belirtirken, kendisinin görevi 37 bin 700 çalışanla devraldığını, şu anda ise iş gücünün yaklaşık 34 bin 218 olduğunu açıkladı. Tugay, belediyenin aylık toplam gelirinin 3 milyar 800 milyon lira olduğunu, bunun 3,5 milyar liralık kısmının işçi ve şirket çalışanlarına maaş, SGK ve vergi ödemelerinde kullanıldığını ifade etti. Bu kalan kısmın ise sözleşmeli memurlar ve kadrolu işçilere dağıtılacağını aktardı.

Tugay, mevcut bütçenin zorlandığını belirterek, kendisinden önceki yönetim ile Belediye İş Sendikası arasında seçim döneminde imzalanan toplu iş sözleşmesine dikkat çekti. Olayın ardından, “Bahsedilen artışların belediye bütçesini aşırı zorladığını, hem İzmir’deki şube başkanlarına hem de genel başkana ilettik. Ancak olumlu yanıt alamadık.” dedi. Önceki dönem yapılan artışın günün koşullarına uygun olmadığını savunarak, güncellenmesi gerektiğini ifade etti ve aynı zamanda bu durumla ilgili hukuki süreç başlattıklarını dile getirdi. Tugay, sendika üyelerinin en düşük maaşının 80 bin lira olduğunu, bu rakamın eylül ayında 130 bin liraya ulaşabileceğini belirtti.

SENDİKA YÖNETİCİLERİNİN YAKINLARI DA ETKİLENİYOR

Cemil Tugay, son beş yıl içerisinde işe alınan sendika yöneticilerinin yakınlarının da işten çıkarılacağını aktardı. Bir basın mensubunun işten çıkarmaların durdurulup durdurulmayacağını sorması üzerine Tugay, “Mart ayındaki artışın iptalini önerdik, o yapılmadı. Bundan sonra eylül ayında artış var.” dedi. Tugay, sendika bu durumu gözden geçirip durdurursa işten çıkarmaları düşünmeyeceklerini açıkladı. Ayrıca, kendi döneminde yapılan istihdam ile ilgili olarak, “1900’ün altında bir istihdamımız oldu. Onları da zorunlu ihtiyaçlardan aldık.” diyerek, ihtiyaçlar doğrultusunda hareket ettiklerini belirtti.