İzmir’de 11 Düzensiz Göçmen Yakalandı

ÇEŞME’DE DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALAMASI

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında 11 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Çeşme açıklarında bir lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu tespit edildi. Bu durum üzerine bölgeye bot ekipleri ve Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi gönderildi.

GÖÇMENLER KARAYA ÇIKARILDI

Ekiplerin durdurduğu lastik bottaki 11 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Yakalanan düzensiz göçmenler, ilgili işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.