Haberler

İzmir’de 11 Düzensiz Göçmen Yakalandı

ÇEŞME’DE DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALAMASI

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında 11 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Çeşme açıklarında bir lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu tespit edildi. Bu durum üzerine bölgeye bot ekipleri ve Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi gönderildi.

GÖÇMENLER KARAYA ÇIKARILDI

Ekiplerin durdurduğu lastik bottaki 11 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Yakalanan düzensiz göçmenler, ilgili işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

ÖNEMLİ

Haberler

673. Elmalı Güreşleri Ödülleri Verildi

Antalya'nın Elmalı ilçesinde gerçekleşen 673. Tarihi Yağlı Güreşler'de başpehlivan Enes Doğan altın kemerini aldı. Hakan Çetin, 674. güreşlerin ağalığını kazandı.
Haberler

TFF 2. Ligde Karaman FK, İnegölspor’a Yenildi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Karaman Futbol Kulübü, İnegölspor'a 2-0 yenilerek sahasında kötü bir performans sergiledi. İnegölspor'un gollerini Kerem Dönertaş ve Taner Gümüş attı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.