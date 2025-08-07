Haberler

İzmir’de 13 Göçmen Kurtarıldı, 15 Yakalandı

İZMİR AÇIKLARINDA DÜZENSİZ GÖÇMENLER KURTARILDI

İzmir’in Seferihisar ilçesi etrafında 13 düzensiz göçmen kurtarıldı. Aynı zamanda Dikili ilçesinde 15 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde paylaşan bilgilere göre, Seferihisar açıklarında bulunan bir lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talep edildiği belirtildi. Bu bilgi doğrultusunda bölgeye bot ekibi gönderildi ve ekipler, lastik bottaki 13 düzensiz göçmeni kurtardı.

DİKİLİ’DE DÜZENSİZ GÖÇMENLER SALDIRI ALTINDA

Dikili’de ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından karada bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Bu tespit üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yönlendirildi. Ekipler, aralarında 7 çocuğun da bulunduğu 15 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan düzensiz göçmenler, sonrasında gerekli işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Gözaltına Alınan 4 Şüpheli, Alkollü

Samandağ'da bir parkta tartışma sonrası polise bıçakla saldırmaya çalışan dört alkollü şüpheli gözaltına alındı. Olay, vatandaşların ihbarıyla ortaya çıktı.
Haberler

Azerbaycan Ve Ermenistan Zengezur Koridoru Üzerinde Görüşüyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'a Türkiye ve Azerbaycan arasındaki coğrafi engellerin kaldırılması ve Zengezur Koridoru'nun açılması yönünde çağrıda bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.