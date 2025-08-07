İzmir’de 13 Göçmen Kurtarıldı, 15 Yakalandı

İZMİR AÇIKLARINDA DÜZENSİZ GÖÇMENLER KURTARILDI

İzmir’in Seferihisar ilçesi etrafında 13 düzensiz göçmen kurtarıldı. Aynı zamanda Dikili ilçesinde 15 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde paylaşan bilgilere göre, Seferihisar açıklarında bulunan bir lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talep edildiği belirtildi. Bu bilgi doğrultusunda bölgeye bot ekibi gönderildi ve ekipler, lastik bottaki 13 düzensiz göçmeni kurtardı.

DİKİLİ’DE DÜZENSİZ GÖÇMENLER SALDIRI ALTINDA

Dikili’de ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından karada bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Bu tespit üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yönlendirildi. Ekipler, aralarında 7 çocuğun da bulunduğu 15 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan düzensiz göçmenler, sonrasında gerekli işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.