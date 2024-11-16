İzmir’de 13 Yaşındaki Çocuğun AIDS Ölümü

İZMİR’DE AİDS VAKA GÜNDEME GELDİ

Türkiye’nin İzmir şehrinde 13 yaşındaki bir çocuğun AIDS nedeniyle hayatını kaybetmesi, kamuoyunu derinden etkiledi. Olayın arka planında, çocuğun tedavi sürecinde HIV virüsü taşıdığı tespit edilecekken, Türk Kızılay’ı kan bağışı ile HIV hakkındaki iddialara yanıt verdi. Kızılay, “Babaya ilk kez HIV teşhisini koyan ve tüm devlet birimlerini uyaran kurum Kızılay’dır.” açıklamasıyla, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. İlgili açıklamada, ‘virüsün Kızılay tarafından verilen bir kandan bulaştığına yönelik asılsız iddiaların kesinlikle gerçeği yansıtmadığı’ belirtildi.

OLAYIN SEBEBİ VE SORUŞTURMA

13 yaşındaki çocuğun hastaneye kaldırılması sonrası vefatıyla birlikte, babası K.K.’nın HIV virüsü taşıdığı ve annede bu virüsün olmadığı ortaya çıkınca ‘cinsel istismar’ iddiaları gündeme geldi. Baba K.K., hastalığını kan bağışı sırasında öğrendiğini belirtti. Öte yandan, vefat eden çocuğun nasıl HIV pozitif hale geldiğine dair Şu an için Sağlık Bakanlığı’nın yürüttüğü incelemeler devam ediyor.

KIZILAY’DAN AÇIKLAMA

Türk Kızılay’dan yapılan açıklamada, “İzmir’de bir çocuğumuzun AIDS (HIV) hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmesi hepimizi derinden üzmüştür. Vefat eden çocuğumuza HIV virüsünün nasıl bulaştığına ilişkin Sağlık Bakanlığı’nın incelemeleri sürerken, virüsün Kızılay tarafından verilen bir kandan bulaştığına yönelik asılsız iddiaların kesinlikle doğru olmadığı belirtilmiştir.” denildi.

KAN BAĞIŞINDAKİ PROSEDÜRLER

Kızılay, baba K.K’nın HIV pozitif çıktığını bildirerek, “K.K.’den alınan kan örneği, güvenli kan teminine yönelik NAT (Nükleik Asit Amplifikasyon Testi) testi dahil tüm tetkiklerden geçirildi ve sonuçta HIV pozitif olduğu anlaşıldı.” ifadesinde bulunuldu. Gerekli bildirimler derhal ilgili sağlık ve kolluk birimlerine yapılmış, böylece baba K.K., Kızılay’ın ret listesine alınmıştır. 2020 yılından bu yana, Bölge Kan Merkezleri’nde HIV riski taşıyan herhangi bir kan bileşenine dair hastanelere veya sağlık otoritelerine bir bildirim yapılmamıştır.

ULUSLARARASI STANDARTLARA GÖRE TESTLER

Türk Kızılay, kan bağışı sürecinde halk sağlığını koruma sorumluluğunu üstlenerek, bağışlanan her kan bileşenine uluslararası standartlara uygun modern testler uyguladığını vurguladı. Bu süreçlerin titizlikle yürütüldüğü belirtilmekte.