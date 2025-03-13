İzmir’de 14 Mart Hava Durumu Tahmini

İzmir’de Hava Durumu

SOĞUK HAVA DALGASI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, İzmir’de de kendini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, 14 Mart 2025 Cuma günü İzmir’deki hava durumu parçalı bulutlu ve güneşli olacak.

GÜN İÇİNDEKİ SICAKLIK DEĞİŞİMİ

14 Mart 2025 Cuma günü İzmir’deki hava durumu açık ve güneşli olarak öngörülüyor. Gün içerisinde sıcaklıkların en yüksek 26°C, gece saatlerinde ise en düşük 13°C seviyelerine düşmesi bekleniyor. Ayrıca, rüzgârın güneyli yönlerden hafif bir şekilde esmesi tahmin ediliyor ve gün boyunca hava koşullarının genel olarak sakin bir şekilde bahar havasında geçmesi bekleniyor.