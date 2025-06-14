İzmir’de 146 Zanlı Yakalandı

İZMİR’DE ŞAFAK OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İzmir’de, üzerinde arama bulunan şahısların yakalanmasına yönelik polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen şafak operasyonunda, toplam 146 zanlı yakalandı. İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından, il genelinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranması süren şahısların tespiti amacıyla 13 Haziran’da operasyon düzenlendi.

YOĞUN KATILIMLA EŞ ZAMANLI OPERASYON

Operasyon, sabah saat 05.00’te 225 personelin katılımıyla eş zamanlı olarak 105 adreste yapıldı ve 24 saat boyunca devam etti. Yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan toplam 146 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların işlemleri tamamlandıktan sonra adli mercilere teslim edilmesi sağlandı.