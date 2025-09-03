Haberler

İzmir’de 15 Operasyonda 180 Kilogram Uyuşturucu

OPERASYONLARLA UYUŞTURUCUYA DARBE

İzmir ilinde son bir hafta içerisinde jandarma tarafından gerçekleştirilen 15 ayrı operasyonda toplamda 180 kilogram kubar esrar ve bin 878 kök kenevir bitkisi ele geçiriliyor. Bu kapsamda yakalanan 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderiliyor. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütleri ve organize suç gruplarının finans kaynaklarını kurutmaya yönelik çalışmalar yürütüyor. Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını engellemek amacıyla gerçekleştirilen operasyonlar, ilgili cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonu ve talimatları doğrultusunda, 26 Ağustos 2025 – 01 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenleniyor.

NARKOTİK KÖPEKLERİ DE GÖREVDE

Gerçekleştirilen operasyonlarda narkotik köpekleri de aktif olarak yer alıyor. Yapılan denetimlerde ve baskınlarda toplam 180 kilogram kubar esrar ile bin 878 kök kenevir bitkisi ele geçiriliyor. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 13 şüpheli gözaltına alınıyor. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edilerek yargı sürecinin başlaması sağlanıyor. Bu süreçte 11 şüpheli tutuklanırken, 2 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildiriliyor.

Bu kapsamda yürütülen operasyonların uyuşturucu ticaretiyle mücadelenin önemli bir parçası olduğu vurgulanıyor. İzmir’de gerçekleştirilen bu operasyonlar, jandarma ekiplerinin kararlı duruşunun bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.

