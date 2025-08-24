İzmir’de 15 Yaşındaki Çocuk Boğuldu

OLAYIN DETAYLARI

İzmir’in Bayındır ilçesinde, 15 yaşındaki Şükrü Yencilek baraj gölünde boğulma olayı yaşandı. Ergenli Mahallesi’ndeki barajda, Yencilek iki arkadaşı ile birlikte suya girdi. Bir müddet sonra Yencilek, suda kayboldu. Arkadaşları, Yencilek’e ulaşamadıklarında hemen durumu jandarmaya bildirdi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI

Olay yerine İzmir AFAD Arama ve Kurtarma Birliği Sualtı ve Suüstü Arama Kurtarma Ekibi, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Su Altı Arama Ekibi ve İzmir İl Jandarma Komutanlığına ait Su Altı Arama ve Kurtarma Ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, sudan çıkarılan Yencilek’in hayatını kaybettiğini tespit etti.

AİLESİNİN TEPKİSİ

Baraja gelen Yencilek’in yakınları, acı haberi duyduklarında büyük bir üzüntü yaşadı ve sinir krizi geçirdi. Bu trajik olay, bölgedeki halkı derinden etkiledi.