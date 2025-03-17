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İzmir’de 18 Mart’ta Hava Nasıl Olacak?

Vatandaşlar, sıcaklık değerlerini ve yağış olasılığını öğrenmek amacıyla güncel hava tahminlerini takip ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre, İzmir’de 18 Mart 2025 Salı günü hava sıcaklıklarında dikkate değer bir düşüş bekleniyor. Peki, 18 Mart’ta İzmir’de hava durumu ne olacak? Yağmur yağacak mı, sıcaklıklar nasıl bir seyir izleyecek? İşte, İzmir’in 5 günlük hava durumu tahmini ve detaylar…

HAFTA ORTASI SICAKLIKLARDA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, İzmir’de 18 Mart 2025 Salı günü hava sıcaklıklarında azalma yaşanması öngörülüyor. Gün içerisinde sıcaklıkların 14-16°C arasında olacağı, akşam saatlerinde ise daha serin bir havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Özellikle parçalı bulutlu bir hava beklenirken, yerel yağmur geçişleri olabiliyor. Haftanın ortasına doğru sıcaklıkların daha da gerileyebileceği ve yağışlı havanın etkisinin artabileceği ifade ediliyor. İzmir hava durumu

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