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İzmir’de 21 Mart Su Kesinti Saatleri

İZMİR’DE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE VE MAHALLELER

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), 21 Mart tarihinde İzmir genelinde su kesintisi yaşanacak alanları açıkladı. Bu tarihte su edecek ilçeler ve mahalleler, kesinti süresi ile birlikte belirli sebepler doğrultusunda sıralandı.

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İZSU genelinde 21 Mart günü yaşanacak su kesintisinin ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Kesinti sonrası suların saat kaçta tekrar akmaya başlayacağına dair bilgilerin de duyurulması bekleniyor. İlgili ilçelerdeki kesintiler ve yeniden su alım saatleri hakkında güncel detaylar paylaşılacak.

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