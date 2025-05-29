İzmir’de 23 Bin İşçi Grevde Bekliyor

İŞÇİLERİN GREV KARARI İLE ULAŞIMDA AKSAKLIK YAŞANIYOR

İzmir’de 23 bin işçi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle iş bıraktı. Genel-İş Sendikası’nın İzmir 1, 2, 3 ve 9 No’lu şubeleri üyesi işçiler, Kültürpark Fuar Alanı’ndaki Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde toplandı. İzmir’deki otobüs seferleri azaltıldı ve yerel halk, ESHOT grevinin ne zaman biteceğini merak ediyor.

ULAŞIMDA İPTALLER VE KISITLAMALAR YAŞANIYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yetkili sendika arasında çalışma şartlarına dair sağlanan anlaşmazlık, ESHOT grevinin başlamasına neden oldu. Sonuç olarak, İzmir’de yaşayan birçok kişi otobüs seferlerinin iptaliyle karşı karşıya kaldı. Uzun kuyruklar oluştu ve otobüs seferlerinin azalması sebebiyle ulaşımda ciddi aksaklıklar meydana geldi. 29 Mayıs 2025 Perşembe günü, ESHOT, İZULAŞ ve İZTAŞIT otobüs hatlarında sınırlı seferler düzenlenecek, fakat birçok hat grev nedeniyle hizmet veremeyecek.

METRO VE TRAMVAY HATLARI NOKTASINDAKİ DURUM

ESHOT Genel Müdürlüğü, 28 Mayıs Çarşamba günü saat 23:50’den itibaren son seferlerin yapılacağını bildirdi. Grev süresince yalnızca metro, tramvay, İZBAN ve vapur sistemleriyle entegre çalışan az sayıda otobüs hattı hizmet verecek. İzmir Metrosu, Konak Tramvayı ve Karşıyaka Tramvayı, grevden etkilenmeden normal tarifelerine devam edecek. ESHOT’un açıklamasında, metro ve tramvay hatlarının, grev süresince vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak üzere sürekli hizmet vereceği duyuruldu.

İŞÇİLER HAKLARINI TALEP EDİYOR

Fahrettin Altay-Evka 3 metro hattı sabah 06:00’dan gece 00:20’ye kadar düzenli seferlerle çalışıyor. Konak ve Karşıyaka tramvay hatlarının seferlerinde de bir değişiklik olmayacağı belirtildi. Bu durum, otobüs seferlerine bağımlı olan yolcular için önemli bir ulaşım alternatifi sunuyor. Genel-İş İzmir 3 No’lu Şube Başkanı Serap Yılmaz, işçilerin hak ettiği ücreti alana kadar direnişlerini sürdüreceklerini ifade etti.