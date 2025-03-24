İzmir’de 24 Mart Su Kesintisi Detayları

İZMİR SU KESİNTİSİ DUYURUSU

İzmir’de su kesintisine uğrayacak bölgeler hakkında İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından 24 Mart günü bir açıklama yapıldı. Belirtilen tarihte, çeşitli ilçelerde su kesintileri yaşanacak.

SU KESİNTİLERİ VE SÜRELERİ

Kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler ile bu kesintilerin süresi ve nedenleri hakkında detaylar paylaşıldı. İzmir’de suların ne zaman ve saat kaçta geleceği de merak ediliyor. İZSU, kesintilerin hangi bölgelere etki edeceği bilgilerini kamuoyuyla paylaştı.

Bu bilgilere göre, İzmirli vatandaşların su kesintileri hakkında hazırlıklı olmaları ve belirtilen saatlerde su ihtiyaçlarını karşılamaları gerekiyor.