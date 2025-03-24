Haberler

İzmir’de 24 Mart Su Kesintisi Detayları

İZMİR SU KESİNTİSİ DUYURUSU

İzmir’de su kesintisine uğrayacak bölgeler hakkında İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından 24 Mart günü bir açıklama yapıldı. Belirtilen tarihte, çeşitli ilçelerde su kesintileri yaşanacak.

SU KESİNTİLERİ VE SÜRELERİ

Kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler ile bu kesintilerin süresi ve nedenleri hakkında detaylar paylaşıldı. İzmir’de suların ne zaman ve saat kaçta geleceği de merak ediliyor. İZSU, kesintilerin hangi bölgelere etki edeceği bilgilerini kamuoyuyla paylaştı.

Bu bilgilere göre, İzmirli vatandaşların su kesintileri hakkında hazırlıklı olmaları ve belirtilen saatlerde su ihtiyaçlarını karşılamaları gerekiyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Körfezli Karateciler Bursa’da Madalya Kazandı

Bursa'daki İller Arası Karate Ligi 2. Etap'ta Körfez Gençlerbirliği, 3 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Genç karateciler sürekli madalya alıyor.
Haberler

Maçlar Hangi Kanalda Yayınlanıyor?

Futbol tutkunları, 24 Mart'ta Şampiyonlar Ligi ve Avrupa ligleri gibi önemli karşılaşmaları izlemek için canlı yayın seçeneklerini inceliyor. Ayrıca, dünya liglerindeki maçların da keyfini çıkarıyorlar.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.