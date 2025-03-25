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İzmir’de 26 Mart Elektrik Kesintisi Listesi

İzmir’de Elektrik Kesintileri Hakkında Bilgi

İzmir ilinde elektrik kesintileri ile ilgili araştırmalar devam ediyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre 26 Mart tarihinde, İzmir’in farklı bölgelerinde çeşitli sürelerle elektrik kesintileri yaşanacak. Bu kesintiler, belirli ilçelerde ve mahallelerde meydana gelecek.

Kesintilerin Yaşanacağı İlçeler ve Mahalleler

İzmir’de elektrik kesintisine uğrayacak olan ilçeler ve bu ilçelerde etkilenecek mahalleler belirlendi. Kesintilerin ne zaman sona ereceği ve hangi sürelerde yaşanacağı hakkında bilgiler de netleşiyor. İzmir’deki elektrik kesintisi durumuyla ilgili detaylar, araştırmalar sonucunda daha belirgin hale gelecek.

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