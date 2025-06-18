İzmir’de 27 Şüpheli Gözaltına Alındı

İZMİR MERKEZLİ OPERASYONLA BÜYÜK MİKTARDA SAHTE İÇKİ MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

İzmir merkezli gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 13 milyon TL olan sahte içki üretim malzemeleri ele geçirildi. Bu süreçte, toplam 27 şüpheli gözaltına alındı ve bunlardan 6’sı tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde çalışan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, sahte içki satışı ve dağıtımını gerçekleştiren şüphelilere yönelik hem teknik hem de fiziki bir çalışma yaptı.

OPERASYONUN DETAYLARI VE ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Yapılan takiplerin ardından, 11 Haziran tarihinde İzmir’in Karabağlar, Balçova, Narlıdere, Karşıyaka, Menderes, Buca, Bornova, Bayraklı ilçeleri ile Yalova’da eş zamanlı operasyon başladı. Operasyonda, toplamda 25 ev, 6 depo, 5 iş yeri ve 9 otomobilde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 13 milyon TL tutarındaki 17,6 ton sahte etiketli etil alkol, 402 şişe farklı içki türü, 3 bin 558 adet fotokopi bandrol, 2 bin 210 adet boş içki şişesi, 3 bin 365 içki şişesi etiketi, 300 içki şişesi kapağı, 7,1 litre içki yapımında kullanılan aroma ve 1 adet alkol dolum makinesi ele geçirildi.

TUTUKLAMA SÜRECİ VE SONUÇLAR

Yürütülen operasyonda gözaltına alınan 27 şüphelinin adliye sevk edilmesiyle birlikte, bu kişilerden 6’sı tutuklandı, geri kalanları ise serbest bırakıldı. Bu operasyon, sahte içki üretim ve ticaretine karşı yürütülen mücadelenin önemli bir aşaması olarak değerlendiriliyor.