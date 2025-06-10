İzmir’de 3 Araçla Kaza Oldu

ZİNCİRLEME KAZADA HAYATINI KAYBEDENLERİN CENAZESİ MEMLEKETLERİNE GETİRİLDİ

İzmir’de gerçekleşen zincirleme kazada hayatını kaybeden 5 kişiden Sultan (22), Emine (26) ve Fatma Baran (24) kardeşler, memleketleri Mardin’de yan yana son yolculuklarına uğurlandı. Kaza, dün saat 03.30 sıralarında Menderes Seferihisar kara yolunda Keler mevkisinde meydana geldi. Özkan Nazlı (45) yönetimindeki 35 CLF 493 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Sultan Baran’ın kullandığı 35 ZY 756 plakalı otomobile çarpıştı. Savrulma sonrası Nazlı’nın otomobili, S.U. (21) idaresindeki 45 ARV 589 plakalı otomobile çarptı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışanlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

KAZADA YAŞAMINI YİTİRENLER

Kazada Özkan Nazlı, eşi Suna Nazlı (45) ve başka bir otomobilin sürücüsü Sultan Baran ile ablaları Emine ve Fatma Baran yaşamını yitirdi. Yaralı Eda Doğa Doyuran (20) ve Zeynep Nazlı (20) ambulanslarla Menderes Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü S.U. ise ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü. Bayram ziyaretinden dönerken kaza geçiren Özkan ve Suna Nazlı, dün İzmir Kemalpaşa’da toprağa verildi. Galericilik yaparak tarım ürünleri alım satımıyla ilgilenen Nazlı çiftinin yaralı kızı Zeynep, tedavisinin ardından taburcu oldu; diğer yaralı Eda’nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu ve tedavisinin sürdüğü bildirildi. Zeynep ile Eda’nın çocukluk arkadaşı olduğu öğrenildi.

CENAZELERİ MARDİN’E GÖTÜRÜLDÜ

Kazada ölen Sultan ve ablaları Emine ile Fatma Baran’ın cenazeleri bugün sabah saatlerinde hava yoluyla memleketleri Mardin’e ulaştırıldı. Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı’ndan alınan 3 kardeşin cenazesi, Artuklu ilçesinde kırsal Dara Mahallesi’ne getirildi. Buradaki cenaze namazının ardından, 3 kardeş gözyaşlarıyla ve ağıtlarla yan yana toprağa verildi. Kazanın, kısa süre önce askerden gelen Sultan Baran’ın ablası ile birlikte çalıştığı Menderes’teki midye işletmesinden, Konak ilçesindeki evlerine dönerken meydana geldiği belirtildi.