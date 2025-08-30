İZMİR’de 30 Ağustos Kutlaması Yapıldı

TÖREN İZMİR’DE GERÇEKLEŞTİ

İZMİR’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü resmi bir törenle kutlandı. Kutlamalara katılan kalabalık, ellerindeki Türk bayrakları ile coşkuya ortak oldu. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı’na çelenk konulması ile başladı. Törene İzmir Valisi Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert ile milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. Anıta çelenk konulmasının hemen ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Hükümet Konağı’nda tebrikleri kabul eden Vali Elban ve protokol üyeleri, ardından Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan programa katıldı. Bölge halkı da ellerindeki Türk bayraklarıyla bu coşkulu kutlamaya destek verdi.

ZAFERİN TARİHİ ANLAMINA VURGU YAPILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı’na dair mesajı programda okundu. Törende konuşma yapan Topçu Binbaşı Halis Coşkun, “Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna temel teşkil eden 30 Ağustos 1922 tarihinde elde edilen büyük zaferin 103’üncü yılını ulusça kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Asil Türk milleti, kahraman Türk ordusuyla birlikte, varlığına ve vatanına kastedenlere karşı 103 yıl önce bugün kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretiyle, yeniden dirilerek, topyekün bir varoluş mücadelesi sonucunda, eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazanmıştır” dedi.

Coşkun, konuşmasına devam ederken, “Kazanılan zaferi muhteşem kılan unsur, harbin; kadın, çocuk, yaşlı demeden milletçe topyekün bir savaş olarak icra edilmiş olmasıdır. Türk ulusu, bu meydandan da Ulu Önderinin liderliğinde, alnının akıyla çıkmayı başarmıştır. Türk tarihine altın harflerle yazılan bu zaferin günümüze kadar yansıyan çok önemli siyasi ve askeri sonuçları olmuştur ve bu sonuçların günümüze de yansımakta olduğu gözlenmektedir. Bu zaferle, Türk ulusunun son neferine kadar yok edilmedikçe, Türk istiklalinin elinden alınamayacağı, Türklerin yalnız askeriyle değil, milletiyle de topyekün olarak savaştıkları bir kez daha ispatlanmıştır.” şeklinde ifade etti.